La série Les aventures imaginaires de Dick Turpin, diffusée sur Apple TV+ et mettant en vedette Noel Fielding dans le rôle du célèbre bandit de grand chemin Dick Turpin, a suspendu sa production en plein tournage de la saison 2. Selon des informations confirmées par Variety, le tournage de cette nouvelle saison a été interrompue après environ trois mois de tournage.

Le tournage de la saison 2 a cessé et les chances de voir la série reprendre seraient très faibles. En dépit des efforts déployés par Apple et la société de production Big Talk, qui étaient vraiment enthousiastes à propos de cette saison, il semble que les obstacles rencontrés soient insurmontables.

La première saison, composée de six épisodes, a été diffusée au printemps dernier sur le service de streaming et a reçu des critiques globalement positives. En plus de Noel Fielding, on retrouve Hugh Bonneville, Tamsin Greig et Ellie White au casting.

Le tournage de la saison 2 a débuté à l’automne dernier dans les studios Sky à Elstree et sur divers lieux extérieurs, avant d’être interrompu après une longue pause pendant les fêtes de fin d’année. The Sun, qui a révélé en premier l’arrêt de la production, a suggéré que Noel Fielding n’était pas revenu sur le plateau après une absence prolongée.