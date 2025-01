Apple propose au téléchargement la mise à jour tvOS 18.2.1 (build 22K160) pour les utilisateurs d’Apple TV. Il n’y a pas de nouveauté au programme, la version se contente de corriger un bug.

Dans ses notes de version, Apple indique que tvOS 18.2.1 vient corriger un bug où les données pouvaient ne pas se synchroniser entre les différents appareils. Il n’y a pas plus de détails au sujet de ce bug qui est maintenant corrigé.

Pour mettre à jour votre Apple TV, rendez-vous dans Réglages > Système > Mises à jour de logiciels et sélectionnez l’option « Mettre à jour les logiciels ». tvOS 18.2.1 va alors apparaître, il ne reste plus qu’à lancer le téléchargement puis procéder à l’installation.

Cette mise à jour arrive peu de temps après iOS 18.2.1 sur iPhone et iPadOS 18.2.1 sur iPad. Apple n’a pas donné de détails particuliers sur cette mise à jour, si ce n’est qu’elle apporte des correctifs de bugs importants.

La prochaine mise à jour pour l’Apple TV sera tvOS 18.3, qui est actuellement disponible en bêta pour les développeurs et testeurs publics. À l’instar d’iOS 18.3 sur iPhone, tvOS 18.3 propose la prise en charge de HomeKit pour les robots aspirateurs au niveau de l’application Maison. Avec cette nouvelle prise en charge, les utilisateurs d’appareils Apple peuvent démarrer un robot aspirateur via les automatismes et les scènes HomeKit, ou demander à Siri de nettoyer une pièce spécifique. Apple précise que l’application Maison prend en charge les fonctionnalités de base des robots aspirateurs, telles que l’aspiration, le nettoyage, le contrôle de la puissance, le mode de nettoyage et l’état de charge.