L’outil de développement Game Porting Toolkit 2.0 édité par Apple et présenté lors de la WWDC 2024, est officiellement sorti de sa phase bêta depuis le 15 janvier 2025. Cet kit de développement est conçu pour aider les développeurs à adapter des jeux Windows aux plateformes Apple tout en offrant des capacités d’émulation qui permettent de tester la compatibilité et les performances avant une conversion complète. La deuxième génération du toolkit propose des améliorations graphiques, la prise en charge du ray tracing, de l’instruction AVX2 et des outils de débogage avancés tels que Metal HUD et Metal System Trace. Les développeurs bénéficient également de ressources telles que des directives d’interface utilisateur, des exemples de code pour le déploiement multiplateforme, et des outils comme Metal-cpp pour exploiter les compétences existantes en C++ avec l’API Metal d’Apple.

La sortie de la phase bêta s’inscrit dans la stratégie d’Apple visant à positionner macOS comme une plateforme de jeu viable. Avec des titres populaires comme Resident Evil 2, Death Stranding et Hades II déjà compatibles avec Apple Silicon, ainsi que des sorties très attendues comme Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, le Mac gagne progressivement du terrain dans la communauté gaming. Des rumeurs évoquent également le développement d’une version de l’App Store axée sur le jeu et combinant des fonctionnalités du Game Center, ce qui suggère qu’Apple n’a pas fini de faire des efforts pour séduire les joueurs. Certains jugeront que cela reste insuffisant, mais c’est déjà mieux que tout ce qui a été fait à ce sujet sous l’ère Jobs (c’est à dire rien ou presque).