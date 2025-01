Le FireAid Benefit Concert aura lieu le 30 janvier et plusieurs services de streaming le diffuseront, dont Apple TV+. Il y aura également Netflix, Amazon Prime Video, Paramount+ et Max. C’est en rapport avec les incendies à Los Angeles.

Un concert diffusé sur Apple TV+

L’événement est organisé par l’homme d’affaires Irving Azoff et Steve Ballmer (ex-patron de Microsoft), avec l’aide des promoteurs de concerts Live Nation Entertainment et AEG. Ils ont fait appel à des dizaines d’artistes qui se produiront dans deux salles de concert à Inglewood : le Kia Forum et l’Intuit Dome, qui appartiennent tous deux à Steve Ballmer. Billie Eilish, Lady Gaga, Dave Matthews et Katy Perry font partie des artistes qui répondront présents. Le concert vise à collecter des dons pour les efforts de lutte contre les incendies à Los Angeles.

Voici comment les organisateurs présentent le FireAid Benefit Concert :

Rejoignez-nous pour une soirée de musique et de solidarité. Le concert de bienfaisance FireAid se tiendra au Intuit Dome et au Kia Forum le 30 janvier, et sera consacré à la reconstruction des communautés dévastées par les incendies. Les contributions versées à FireAid dans le cadre du concert de bienfaisance FireAid et les autres dons directs seront distribués sous le conseil de la Fondation Annenberg et serviront aux secours à court terme et aux initiatives à long terme visant à prévenir de futures catastrophes dues aux incendies dans tout le sud de la Californie. La Fondation Annenberg, forte de ses décennies de leadership philanthropique dans notre communauté, y compris en matière d’intervention rapide, aidera à coordonner une équipe chargée d’orienter les fonds de manière à ce qu’ils aient le plus grand impact possible.

Voici les artistes qui chanteront :

Billie Eilish etFinneas

Dave Matthews etJohn Mayer

Earth, Wind, and Fire

Gracie Abrams

Green Day

Gwen Stefani

Jelly Roll

Joni Mitchell

Lady Gaga

Lil Baby

P!nk

Red Hot Chili Peppers

Rod Stewart

Stephen Stills

Stevie Nicks

Sting

Tate McRae

Pour sa part, Apple a fait un don aux secours et permet aux Américains de faire un don à la Croix-Rouge via l’App Store.