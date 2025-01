La construction de la nouvelle usine de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) en Arizona rencontre des défis considérables, qui retardent la mise en place des technologies les plus récentes. Cela a un impact sur Apple, puisque TSMC produit ses puces.

Selon C.C. Wei, le patron de TSMC, des problèmes de conformité, des régulations locales de construction et des exigences strictes de permis ralentissent le processus. Lors d’un événement à l’Université Nationale de Taïwan, il a expliqué que la construction de l’usine aux États-Unis prend « au moins deux fois plus de temps » que dans son pays d’origine.

« Chaque étape nécessite un permis, et après l’approbation, cela prend au moins deux fois plus de temps qu’à Taïwan », a précisé C.C. Wei. Ce retard va donc empêcher l’utilisation des technologies de pointe de TSMC aux États-Unis avant Taïwan, où la production reste prioritaire.

TSMC, principal fournisseur de puces avancées pour des entreprises comme Apple ou Nvidia, investit 65 milliards de dollars dans ses trois usines aux États-Unis. Cependant, la société a indiqué que la majorité de la production de ses puces les plus avancées continuerait d’être réalisée à Taïwan, malgré les efforts pour renforcer la production aux États-Unis.

L’usine de TSMC en Arizona produit déjà la puce A16 Bionic (qui a fait ses débuts en 2022 avec l’iPhone 14 Pro) et la puce S9 que l’on retrouve dans l’Apple Watch Series 9 de 2023. Comme on peut le voir, il ne s’agit pas des dernières puces en date que l’on retrouve dans les iPhone 16 (Pro) et Apple Watch Series 10. Ces dernières sont toujours assemblées en Asie et non aux États-Unis.