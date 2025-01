Donald Trump est officiellement devenu le 47e président des États-Unis ce 19 janvier 2025 et Tim Cook, le patron d’Apple, a tenu à le féliciter par le biais d’un message sur X (ex-Twitter).

Dans son message, Tim Cook indique :

Congratulations to President @realDonaldTrump and Vice President @JDVance on Inauguration Day. We look forward to working with the administration to drive continued innovation and jobs for future growth across our great nation.

— Tim Cook (@tim_cook) January 20, 2025