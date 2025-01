Dans le cadre du rapport annuel State of the Industry de la Game Developers Conference (GDC) 2025, une enquête a été menée auprès des développeurs de jeux pour connaître leurs projets concernant les plateformes actuelles et futures. Parmi ces plateformes, la réalité virtuelle et la réalité augmentée occupent une place importante, avec Meta Quest et Steam VR comme principaux acteurs. Toutefois, un changement notable a émergé dans la répartition des efforts des développeurs entre les écosystèmes VR de PlayStation et d’Apple.

L’Apple Vision Pro gagne du terrain sur les jeux

En 2024, la tendance était claire : les casques PlayStation VR (PSVR) dominaient, avec 15% des développeurs travaillant sur des jeux pour ces appareils contre 13% pour l’Apple Vision Pro. Cependant, en 2025, la situation s’inverse légèrement, avec 26% des répondants se concentrant sur le développement pour visionOS, le système d’exploitation du Vision Pro, tandis que 25% restent focalisés sur les PSVR et PSVR2.

Cette évolution peut surprendre car l’Apple Vision Pro se distingue comme un appareil orienté vers la productivité et le multimédia, tandis que le PSVR2 de Sony reste un casque dédié au jeu vidéo. À 3 999 euros, le Vision Pro est bien plus cher et moins axé sur le gaming, contrairement à son concurrent PlayStation VR2, qui vise avant tout les joueurs. Apple ne mentionne d’ailleurs le gaming que dans une section secondaire de sa page produit.

Meta et l’avenir de la VR

Il reste toutefois peu probable qu’un autre acteur parvienne à défier Meta dans l’immédiat. Son casque Quest continue de dominer le marché, grâce à son prix relativement abordable et sa technologie sans fil, ce qui le rend particulièrement populaire auprès des consommateurs et des développeurs. Cependant, la bataille pour attirer l’attention des développeurs de VR semble se jouer de plus en plus entre Apple et PlayStation, chacun cherchant à capter une part croissante de l’écosystème de réalité virtuelle.