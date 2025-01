Les applications d’intelligence artificielle connaissent une croissance impressionnante, contribuant à un bond de 13% des dépenses mondiales des consommateurs en 2024, atteignant 150 milliards de dollars. Selon le cabinet Sensor Tower, les applications d’IA ont particulièrement capté l’attention des utilisateurs au cours de l’année écoulée.

Une demande croissante pour les applications d’IA

Les dépenses des consommateurs dans les applications d’IA, comme ChatGPT, Gemini ou encore Doubao de ByteDance, ont enregistré une hausse de plus de 200% en un an. Cela représente près de 1,1 milliard de dollars en 2024 pour cette catégorie d’applications. Si cette tendance se poursuit, ces applications pourraient rapidement se hisser parmi les 10 premières en matière de dépenses, précise Sensor Tower. Cette dynamique a été soutenue non seulement par les lancements de nouveaux modèles d’IA, comme le GPT-4 d’OpenAI, mais aussi par une demande constante tout au long de l’année.

Une consommation record et un usage croissant

L’engouement pour l’IA ne faiblit pas. En 2024, les consommateurs ont passé près de 7,7 milliards d’heures sur des applications d’IA. Par ailleurs, les applications portant le terme « IA » ont été téléchargées 17 milliards de fois. ChatGPT, en particulier, a enregistré 50 millions d’utilisateurs actifs mensuels, un nombre atteint plus rapidement que celui de plateformes bien établies comme Disney+ ou YouTube Music.

Autres catégories d’applications en croissance

D’autres secteurs ont également montré des signes de dynamisme en 2024. Les applications de streaming ont connu une légère baisse d’engagement, malgré une hausse des revenus et des téléchargements. De leur côté, les applications de cryptomonnaie, telles que Binance et Tonkeeper, ont progressé dans le classement des applications financières, tandis que les géants chinois de l’e-commerce, Temu et Shein, ont renforcé leur position en Europe, en Amérique latine et en Asie. Les applications financières ont également continué de croître, enregistrant près de 7,5 milliards de téléchargements.

Les jeux vidéo ne sont pas en reste : quatre jeux et une application ont franchi la barre du milliard de dollars de dépenses des consommateurs en 2024, incluant des titres populaires comme Brawl Stars et Dungeon & Fighter.