Ce mois de janvier déjà bien fourni du côté d’Apple TV+ se conclura par une série documentaire poignante, Vietnam : La Guerre Qui a Changé l’Amérique. Réalisée par Rob Coldstream (John Lennon : un homicide sans procès, déjà sur Apple TV+) et distribuée par Apple TV+ et 72 Films, cette série en 6 épisodes portera sur la triste guerre que les États-Unis ont mené (et perdu) au Vietnam à partir des années 50 jusqu’au milieu des années 70. La série sera narrée par le grand acteur Ethan Hawke et contiendra plus de 1 100 heures de séquences d’archives portant sur cette période noire. A noter que Vietnam : La Guerre Qui a Changé l’Amérique a été produite pour le 50ᵉ anniversaire de la chute de Saigon après l’intervention des soviétiques (intervention qui marque aussi la fin de la guerre du Vietnam).

La série racontera aussi les histoires singulières de quelques uns des individus qui ont vécu au plus près cette page d’histoire, à l’instar de Bill Broyles, lieutenant lors de la guerre du Vietnam, Hilary Brown, la première femme correspondante étrangère (pour ABC News), ou bien encore Melvin Pender, médaillé d’or olympique. Et pour faire bonne figure, le point de vue vietnamien ne sera pas oublié avec les interventions de civils et de soldats Viet Cong. La série documentaire Vietnam : La Guerre Qui a Changé l’Amérique :sera disponible sur Apple TV+ le 31 janvier.