Epic Games a annoncé l’ajout de près de 20 jeux tiers à sa boutique mobile, désormais disponible sur Android et dans l’Union européenne sur iOS. Cette initiative inclut également le lancement d’un programme de jeux gratuits, avec Bloons TD 6 et Dungeon of the Endless: Apogee en première ligne. En parallèle, Epic propose de couvrir certains frais pour les développeurs iOS afin de faciliter leur transition vers des boutiques alternatives.

Un Epic Games Store multiplateforme

Tim Sweeney, patron d’Epic Games, a expliqué que l’objectif de cette initiative n’est pas seulement de multiplier les boutiques d’applications, mais de créer un écosystème multiplateforme. « Nous voulons permettre aux utilisateurs de posséder leurs jeux et objets numériques partout, peu importe la plateforme », a-t-il indiqué lors d’un rendez-vous avec certains médias. Ce modèle cherche à réduire la fragmentation des boutiques et à offrir une expérience unifiée aux utilisateurs. Epic Games prévoit également de proposer de nouveaux jeux gratuits chaque mois, avec un passage à un rythme hebdomadaire à terme.

Soutien financier pour les développeurs iOS

Afin d’attirer des développeurs iOS, Epic Games prend en charge une partie des frais liés à l’utilisation de boutiques tierces sur la plateforme Apple. Plus précisément, l’entreprise couvrira pendant un an la Core Technology Fee (CTF), une taxe de 0,50€ par téléchargement d’applications sur une boutique alternative, après 1 million de téléchargements annuels. Epic Games estime que cette taxe imposée par Apple est « ruineuse pour toute tentative de lancement d’un store concurrent ». En prenant en charge ces frais, le créateur de Fortnite espère faciliter l’entrée des développeurs sur son store.

L’UE au cœur du combat

Cette initiative s’inscrit dans un cadre juridique plus large, celui de la loi sur les marchés numériques (DMA), adoptée par l’Union européenne. Epic Games espère que l’UE interviendra pour forcer Apple à respecter cette législation. L’entreprise a souligné que cette prise en charge des frais n’est pas viable à long terme, mais qu’elle est nécessaire tant que la Commission européenne n’a pas statué sur le non-respect des règles par Apple.

Epic Games se positionne comme un acteur majeur dans la bataille contre les pratiques d’Apple et Google. L’entreprise critique vivement les restrictions imposées par ces plateformes, qu’elle considère comme des obstacles à la concurrence dans le secteur des stores d’applications.

Des objectifs d’installations revus à la baisse

Depuis le lancement de l’Epic Games Store sur mobile, la boutique a enregistré 29 millions d’installations à la fin de 2024, loin de son objectif de 100 millions. La société attribue cet écart à des « écrans de peur » qui découragent plus de 50% des utilisateurs d’installer son store. Cependant, Tim Sweeney reste optimiste, estimant que sans une application stricte de la DMA, la liberté sur les stores d’applications ne sera jamais réellement possible, même en Europe.

Un combat mondial

La bataille entre Epic Games et Apple se joue également sur le plan géopolitique. Tim Sweeney déplore que l’entreprise soit en mesure de concurrencer l’App Store uniquement en Europe, tandis que les restrictions d’Apple aux États-Unis empêchent les utilisateurs de télécharger des jeux comme Fortnite sur iOS. « C’est ridicule, et cela doit changer », a-t-il conclu, exprimant son espoir qu’une réforme intervienne dans les années à venir.