C’est peu dire que les difficultés de Capcom persistent sur iOS : Resident Evil 2, le dernier titre de l’éditeur distribué sur les appareils Apple, n’a généré qu’un peu plus de 100 000 dollars de revenus issus des achats intégrés (IAP) depuis son lancement le 10 décembre 2024. Uniquement jouable sur les appareils iOS haut de gamme (à partir de l’iPhone 15 Pro), le jeu affiche un modèle « free-to-start », ce qui signifie qu’il propose une courte démo avant d’exiger un achat intégré pour débloquer le titre au complet. Pendant son premier mois, le prix de cet IAP était réduit à 10 $, ce qui avait permis de générer 95 000 dollars de revenus (correspondant à 9 500 joueurs), mais les ventes se sont littéralement effondrées après que le prix ait été rétabli à 40 dollars. 175 personnes seulement ont acheté RE2, soit à peine 7 000 dollars de revenus depuis le 9 janvier !

Ces résultats décevants s’inscrivent dans une tendance plus générale qui voit les jeux triple-A peiner à trouver le succès sur iOS. Les titres précédents de Capcom, comme Resident Evil 4, Resident Evil Village et Resident Evil 7, ont également rencontré des difficultés malgré une mise en avant importante d’Apple. Resident Evil 4, vendu 60 dollars (idem en euros), n’a généré que 530 000 dollars de revenus depuis sa sortie en décembre 2023, moins de 9 000 joueurs ayant acheté le titre. D’autres jeux de renom, comme Assassin’s Creed Mirage, ont également sous-performé, avec des revenus totaux de 496 000 dollars et un peu moins de 10 000 joueurs prêts à payer les 50 dollars nécessaires pour débloquer le jeu.