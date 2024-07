Décidément, quand ça veut pas ça veut pas. Si l’on en croit une nouvelle fois le site Mobilegamer.biz, le jeu Resident Evil 7 biohazard fait un énorme flop sur iOS (Lien App Store – Gratuit -iPhone/iPad) , un échec encore plus grand que ceux d’Assassin’s Creed Mirage (près de 3000 téléchargements), Death Stranding et de Resident Evil 4 Remake. Le chiffre d’affaires n’aurait même pas atteint les 30 000 dollars (pour environ 82000 téléchargements), ce qui ne permettra sans doute pas de couvrir le coût du portage.

Plusieurs facteurs peuvent sans doute expliquer ce naufrage : l’installation du jeu prend plus de 30 Go sur l’unité de stockage, une manette est obligatoire, et dans l’ensemble , les retours indiquent que le titre n’est pas exempt de tout défaut au plan technique. Surtout, il est nécessaire de disposer à minima d’un iPhone 15 Pro, d’un iPad Pro ou d’un Mac Apple Silicon pour y jouer. Le prix de 20 euros peut aussi rebuter pour un jeu mobile, même si l’on parle ici d’un véritable AAA… tout de même vieux de 7 ans. Ou alors, nombre de joueurs n’ont peut-être tout simplement pas envie de rejouer à un titre qu’ils ont déjà poncé il y a longtemps…