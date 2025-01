Tim Cook a tourné une vidéo promotionnelle pour mettre en avant la saison 2 de la série Severance disponible sur Apple TV+. Celle-ci a débuté la semaine dernière et l’épisode 2 est disponible aujourd’hui.

Dans la vidéo, on peut voir le patron d’Apple chez Lumon Industries prendre l’ascenseur. Il porte un badge « Tim C. » qui est bleu. La caméra se focalise ensuite sur son visage pendant plusieurs secondes, visage qui se met à sourire d’ailleurs. Ce type de plan est connu pour ceux qui regardent la série.

Vient alors le moment où Tim Cook sort de l’ascenseur et se met à traverser un long couloir aux murs blancs. Il ouvre une porte et tombe sur le personnage de Seth Milchick (joué par Tramell Tillman) qui lit le nom sur le badge et l’invite à s’assoir. Seth Milchick allume ensuite un téléviseur où on peut lire « Severance saison 2 » et le fait que ce soit disponible en ce moment même sur Apple TV+.

La vidéo a été réalisée par Ben Stiller, le créateur de la série. « Ce matin, j’ai aidé un nouveau venu à trouver son bureau… », indique Ben Stiller. Pour sa part, Tim Cook a reposté le message de Ben Stiller en ajoutant être impatient de regarder le deuxième épisode de la saison 2.