Apple communique des données concernant la part d’installation d’iOS 18 sur iPhone et d’iPadOS 18 sur iPad. C’est la première fois que le fabricant partage ces informations pour le dernier système d’exploitation en date.

Apple annonce qu’iOS 18 est installé sur 68% des iPhone. 19% ont encore iOS 17 et les 13% restants ont iOS 16 et des versions antérieures. Si on se focalise uniquement sur les iPhone sortis ces quatre dernières années, la part d’installation d’iOS 18 atteint 76%, celle d’iOS 17 est à 19% et les versions antérieures sont à 5%.

Place maintenant à la comparaison. L’année dernière, au début du mois de février, Apple indiquait qu’iOS 17 était installé sur 66% des iPhone. La part était de 76% si l’on prenait uniquement en compte les modèles sortis au cours des quatre dernières années. L’adoption d’iOS 18 est donc assez similaire à celle d’iOS 17 à la même période un an plus tôt.

Du côté de l’iPad, Apple dit que 53% de ses tablettes tournent sous iPadOS 18, 28% ont iPadOS 17 et 19% ont une version antérieure. En prenant seulement en compte les iPad sortis depuis quatre ans, la part d’iPadOS 18 est à 63%, celle d’iPadOS 17 à 27% et les versions antérieures à 10%.

Il sera intéressant de voir si iOS 18.4 va donner un coup de boost aux installations. Il y a deux raisons. La première est que cette version doit être celle qui activera Apple Intelligence en France et dans les autres pays de l’Union européenne en avril. La seconde raison est qu’iOS 18.4 proposera le nouveau Siri bien plus intelligent qu’Apple a annoncé. Ces deux éléments pourraient donc aider à l’adoption d’iOS 18.