Apple a mis en ligne une nouvelle publicité qui se concentre sur l’enceinte portable Beats Pill. Elle est dans le thème de la Saint-Valentin qui aura lieu dans un peu plus de deux semaines.

Ici, on peut voir une Beats Pill rouge en train de déclarer sa flamme devant une maison en chantant Made For Me de Muni Long. L’enceinte tient une pancarte avec le dessin d’une abeille et le mot mine. Il s’agit ici d’un jeu de mots parce qu’abeille se dit bee (avec deux e) en anglais. Bee et be se prononcent de la même façon. Et be mine = sois mien/mienne.

Une autre enceinte, grise cette fois, arrive et lui demande depuis combien de temps elle est là. Elle répond qu’elle est sur place depuis 17 heures. Apple met ici en avant l’autonomie de 24 heures.

« Personne n’aime autant l’autonomie de 24 heures que nous. Et saviez-vous que 2 Beats Pills peuvent être couplées pour augmenter le volume ? Pour nous, c’est un signe », indique la description de la vidéo.

Pour rappel, la nouvelle Beats Pill propose un son plus fort par rapport au précédent modèle de 2015. Cela se traduit par des basses plus importantes et une meilleure tonalité. Apple a également modifié le tweeter qui dispose de son propre boîtier sécurisé pour une stabilité accrue, des aigus nets et des médiums riches. Selon Apple, cela offre un son 53% plus puissant que la Beats Pill+ précédente et plus précis.

Le prix de l’enceinte est de 169,95 euros. Vous pouvez lire notre test sur cet article dédié.