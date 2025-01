Une étude menée par Apple en collaboration avec l’université du Michigan a révélé que les niveaux de bruit aux États-Unis augmentent de manière notable lors du Super Bowl, même loin du stade. Selon les résultats, pendant environ neuf heures le jour du match, les niveaux sonores sont en moyenne de 1,5 à 3 décibels (dB) plus élevés que d’habitude, ce qui peut avoir des conséquences sur la santé auditive des individus.

Une augmentation notable du bruit pendant le Super Bowl

L’étude, menée via l’application Bruit d’Apple sur les Apple Watch, a recueilli des données de plus de 115 000 volontaires pour mesurer l’exposition au bruit à l’échelle nationale. Les chercheurs ont analysé les niveaux sonores durant les quatre dernières éditions du Super Bowl, de 2021 à 2024. Les résultats montrent une hausse marquée des décibels en moyenne de 1,5 à 3 dB sur l’ensemble du pays, bien que cette augmentation ne se limite pas au stade. En effet, cette élévation du bruit est enregistrée six heures avant et six heures après le match.

Bien qu’une augmentation de 3 dB semble faible, il est important de noter que le décibel est mesuré sur une échelle logarithmique. Cela signifie qu’une augmentation de 3 dB représente en réalité un doublement de l’énergie sonore, ce qui peut entraîner des dommages auditifs potentiels, même si la différence de bruit ne semble pas évidente pour l’oreille humaine.

Pour limiter les risques, l’université du Michigan conseille l’utilisation de l’application Bruit sur l’Apple Watch pour surveiller l’exposition au bruit. En outre, les chercheurs recommandent d’utiliser des bouchons d’oreilles ou des écouteurs à réduction de bruit lors de la participation à des événements bruyants, afin de protéger l’audition des individus contre une exposition prolongée à des niveaux sonores élevés.