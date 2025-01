Apple Music propose une nouvelle promo qui permet d’avoir le service de streaming pendant 6 mois pour seulement 2,99 euros. Pour rappel, le prix habituel est de 10,99 euros par mois pour l’abonnement individuel.

« Notre meilleure offre à ce jour. 6 mois pour 2,99 € », indique Apple. « Passez à Apple Music en tant que nouvel abonné ou nouvelle abonnée et profitez de 6 mois pour 2,99 €. Plongez dans l’une des plus grandes bibliothèques musicales au monde, sans publicité et avec la meilleure qualité audio offerte », ajoute la société.

Pour profiter de l’offre, il suffit d’ouvrir l’application Musique sur son iPhone, iPad ou Mac. L’offre va alors apparaître, il faut appuyer dessus pour en profiter. Si elle n’apparaît pas, assurez-vous d’être sur l’onglet Accueil.

Il y a un élément important à prendre en compte : tout le monde ne peut pas profiter du tarif promotionnel. En effet, Apple précise que c’est réservé aux nouveaux abonnés. L’offre n’est pas disponible si vous êtes éligible à une offre Apple Music gratuite de 3 mois par exemple.

Si vous avez déjà eu un abonnement, vous avez tout de même le droit à une promotion. Dans notre cas, Apple Music est proposé pour 10,99 euros pendant deux mois. Pour d’autres utilisateurs, c’est 10,99 euros pour trois mois.

Que se passe-t-il après les 6 mois à 2,99 euros ou les 2 ou 3 mois à 10,99 euros ? Apple fait savoir que l’abonnement se renouvelle automatiquement au tarif de 10,99 euros par mois après la période de l’offre. Cependant, vous avez tout à fait la possibilité de résilier avant la tarification à 10,99 euros.