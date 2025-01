Apple propose aujourd’hui la mise à jour 10.4.12 de son application GarageBand sur Mac. Sur le Mac App Store, Apple indique que « cette mise à jour comprend des améliorations de la stabilité et des corrections de bogues ». En réalité, cela concerne une faille de sécurité.

GarageBand 10.4.12 vient boucher une faille de sécurité qui a pour identifiant CVE-2024-44142. Le traitement d’une image malveillante peut entraîner l’exécution d’un code arbitraire. Le problème a été résolu en améliorant les contrôles des limites. Apple crédite le docteur Marc Schoenefeld comme personne qui a signalé la vulnérabilité. Celle-ci n’a visiblement pas été exploitée par des hackers.

GarageBand est disponible gratuitement au téléchargement sur le Mac App Store. Voici comment Apple présente son application :

GarageBand est le moyen le plus simple de créer sur votre Mac un superbe morceau de musique. Ajoutez à votre morceau des grooves de batterie réalistes, parfaitement conçus et produits à l’aide de Drummer. Modelez facilement le son de tous les instruments de la bibliothèque de sons grâce aux Smart Controls. Associez des amplis de guitare électrique, des enceintes et des pédales avec Amp Designer et Pedalboard, ou boostez les basses avec Bass Amp Designer. Contrôlez GarageBand et jouez de n’importe quel instrument logiciel sans fil sur votre iPad avec l’app Logic Remote. Utilisez iCloud pour synchroniser vos projets GarageBand sur plusieurs ordinateurs Mac ou importez des morceaux GarageBand pour iOS directement depuis iCloud.