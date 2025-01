« Too big to fail ? » Lors de l’appel aux résultats du premier trimestre 2025, Tim Cook a révélé que la base d’appareils installés d’Apple a atteint un nouveau record de 2,35 milliards d’appareils actifs. C’est la première mise à jour de ce chiffre depuis janvier 2024, où Apple annonçait 2,2 milliards d’appareils, soit une augmentation de 400 millions par rapport à 2022 ! Bien que la croissance reste solide, l’augmentation de 550 millions d’appareils en deux ans montre un ralentissement général du rythme d’adoption – surtout après l’essor exceptionnel de 2023 -, ce qui est plutôt logique avec de tels chiffres.

Les résultats d’Apple permettent d’expliquer aisément cette croissance de la base installée : malgré une très légère baisse des ventes d’iPhone par rapport à l’année précédente, avec un chiffre d’affaires de 69,1 milliards de dollars, le smartphone reste un moteur clé de l’écosystème Apple, et les ventes sont en progression du côté du Mac et de l’iPad. Avec une telle base installée de produits actifs (sachant que la base d’utilisateurs se rapprocherait des 2 milliards), Apple fait plus que jamais parti des sociétés dont la taille critique empêche toute forme d’effondrement, ne serait- ce que grâce au périodes de renouvellement des différentes gammes d’appareils (en moyenne, un utilisateur renouvelle son iPhone tous les 4 ans par exemple).