Dès cette semaine, Apple va lancer un nouveau service iCloud qui a pour nom de code Confetti, révèle Mark Gurman de Bloomberg. Il sera en lien avec les invitations d’évènements.

« Comme son nom de code festif l’indique, le service propose une nouvelle façon d’inviter des personnes à des fêtes, des évènements et des réunions. Depuis des années, Apple cherche à réorganiser son application Calendrier – et cette nouvelle initiative pourrait être le début d’un effort plus large », indique Gurman. Le nouveau service aura un lien avec iOS 18.3, qui est disponible depuis quelques jours en version finale.

Le mois dernier, un bout de code de la bêta 2 d’iOS 18.3 a suggéré l’existence d’une nouvelle application qui a pour nom Invitations. D’après l’analyse, elle semble être conçue pour aider les utilisateurs à organiser des réunions et des évènements en personne, un domaine déjà couvert par l’application Calendrier d’Apple. Néanmoins, l’app Invitations pourrait proposer des fonctionnalités supplémentaires pour améliorer cette expérience. Il avait été dit qu’elle devrait être intégrée à iCloud et disposer d’une version Web accessible depuis iCloud.com.

Il se trouve que la version finale d’iOS 18.3 ne propose pas cette application aux utilisateurs. Toutefois, Apple va la rendre disponible directement sur iCloud, et ce dans quelques jours. Il n’est pas précisé quand le lancement exact aura lieu.