Nous avons déjà qu’Apple annoncera cette semaine Invitations, une nouvelle fonctionnalité pour iCloud et il se trouve qu’icloud.com comprend déjà une mention.

Le site d’iCloud indique :

Passez à iCloud+ pour augmenter votre espace de stockage, organiser des évènements avec Apple Invitations, et gagner en tranquillité grâce aux fonctionnalités de confidentialité comme Relais privé iCloud, Masquer mon adresse e‑mail et Vidéo sécurisée HomeKit. Vous pouvez même partager votre abonnement avec votre famille.

Une précédente fuite d’iOS 18.3 parlait d’une application conçue pour aider les utilisateurs à organiser des réunions et des évènements en personne, un domaine déjà couvert par l’application Calendrier d’Apple.

L’application sera intégrée à iCloud et disposera d’une version Web accessible depuis iCloud.com. Elle interagirait également avec un nouveau processus d’iOS 18 baptisé GroupKit, responsable de la gestion des groupes de personnes. Ce dernier, bien que présent depuis le lancement d’iOS 18, n’a pas encore été exploité par les applications d’Apple. Il est donc possible que la nouvelle application devienne un outil central dans la gestion des invités pour des évènements.

L’annonce d’Apple Invitations doit se faire cette semaine, mais il n’y a pas encore d’informations sur le jour précis.

Pour rappel, iCloud+ représente les formules payantes d’iCloud, avec le premier abonnement qui débute à 0,99 euro par mois. On retrouve du stockage supplémentaire et quelques services, dont le relais privé iCloud, Masquer mon adresse e‑mail et Vidéo sécurisée HomeKit. Et comme nous pouvons le voir, Apple Invitations sera aussi de la partie.