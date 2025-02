Les difficultés s’amoncellent : Apple pourrait en effet faire face à une enquête antitrust en Chine concernant sa gestion de l’App Store et ses frais pour les développeurs. Si l’on en croit Bloomberg, l’Administration d’État pour la régulation du marché (SAMR) examine depuis l’année dernière les pratiques d’Apple, notamment sa commission de 30 % sur les achats in-app et les différentes restrictions sur les services de paiement externes. Les régulateurs chinois estimeraient que ces frais seraient excessifs pour les développeurs locaux sans compter que l’interdiction des boutiques d’applications tierces nuirait à la concurrence et aux consommateurs chinois. Dans le cas où Apple refuserait d’apporter les modifications nécessaires, une enquête antitrust officielle pourrait être ouverte.

Cette pression réglementaire intervient alors que les tensions entre les États-Unis et la Chine s’intensifient, une enquête antitrust ayant récemment été lancée contre Google juste après l’entrée en vigueur de nouvelles taxes américaines sur les produits chinois. Apple doit également faire face à la montée en puissance de Huawei et d’autres concurrents locaux, alors que ses revenus en Chine ont chuté de 11 % au dernier trimestre des fêtes. Déjà soumis à de fortes régulations en Europe, Apple a dû modifier sa gestion de l’App Store pour se conformer au Digital Markets Act.