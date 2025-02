Si l’on en croit le site sud-coréen ET News, Apple aurait commencé la production en masse de son nouveau processeur M5. Ces puces devraient arriver sur de nouveaux apapreils Apple dès cette année. Toujours selon ET News, Le « packaging » du M5 a débuté le mois dernier, étape finale avant la production en série. A noter que TSMC gère la fabrication des plaques de silicium, tandis que le packaging est confié à des entreprises comme ASE Group (Taïwan), Amkor (États-Unis) et JCET (Chine). ASE aurait été le premier fournisseur à lancer la production, suivi par Amkor et JCET.

Le premier modèle produit est le M5 « standard », tandis que les versions M5 Pro, M5 Max et M5 Ultra entreront en production plus tard cette année. Gravé à 3 nm, le M5 adopte la technologie SoIC de TSMC, qui consiste à empiler les puces afin d’améliorer la densité de transistors tout en réduisant les « fuites » électriques. Le premier appareil équipé du M5 serait l’ iPad Pro, dont la disponibilité est prévue pour la seconde moitié de 2025. Les MacBook Pro suivraient fin 2025, et les MacBook Air seraient équipés de M5 au début de 2026. Quant à l’Apple Vision Pro, la mise à jour vers le M5 pourrait intervenir entre l’automne 2025 et le printemps 2026. Le gap de performance sera sans doute énorme avec le Vision Pro premier du nom, ce dernier étant équipé d’un processeur M2. Si les perfs NPU sont au rapport, Apple pourrait également utiliser le M5 pour ses serveurs IA.