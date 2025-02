Apple TV+ semble particulièrement apprécier les séries en langues espagnoles. Après Acapulco et Midnight Family, c’est donc au tour d’A l’Amour à la Mort (Love You To Death en version originale) de débarquer dans le service de streaming d’Apple. La série raconte l’histoire du prudent Raúl (joué par Joan Amargós) qui renoue avec Marta (jouée par Verónica Echegui), une femme libre et nouvellement enceinte, après qu’on lui a diagnostiqué un cancer du cœur. Raúl et Marta reprennent alors une amitié qui remonte à l’enfance et, dans une relation réunie par le destin, commencent à mettre à l’épreuve leurs croyances sur l’amour. Marta, qui a la phobie de l’engagement, peut-elle vraiment tomber amoureuse ? Et Raúl peut-il rencontrer l’amour de sa vie ?

Outre les deux acteurs principaux Joan Amargós et Verónica Echegui, le casting comprend Paula Malia, Cristian Valencia, Claudia Melo, Roger Coma, Joan Solé, Julián Villagrán et David Bagés. A l’amour à la Mort a pour showrunner Dani de la Orden, qui est aussi le réalisateur de la série. Montse Garcia, Ana Eiras et Elena Bort sont producteurs exécutifs tandis que le financement de l’ensemble de la série est assuré par Atresmedia TV avec Sábado Películas, DeAPlaneta et Playtime Movies.

Les deux premiers épisodes d’A l’Amour à la Mort sont disponibles sur Apple TV+ ; les épisodes suivants seront diffusés chaque mercredi.