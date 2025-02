L’Apple Vision Pro devient (un peu) moins cher, en tout cas pour les anciens combattants et militaires américains. En effet, Apple leur propose dès à présent 10% de réduction.

Le fabricant dispose d’un programme d’achat pour les anciens combattants et les militaires. Il permet aux membres actuels et anciens de l’armée américaine, de la Garde nationale et de la Réserve, d’avoir une réduction de 10% sur les produits et accessoires Apple. Ce programme est conçu pour honorer leur service et s’étend également aux membres de la famille immédiate résidant dans le même foyer.

Plusieurs produits sont disponibles avec ce programme et l’Apple Vision Pro vient justement d’être ajouté à la liste. Ainsi, le casque de réalité mixte peut être acquis pour 3 149 dollars au lieu de 3 499 dollars normalement, soit une remise de 350 dollars. Par contre, ceux qui souhaitent payer avec l’Apple Card ne pourront pas payer en plusieurs fois avec des versements menuels. En effet, l’offre n’est pas compatible ici.

Selon les données qui circulent, Apple a vendu moins de 500 000 Vision Pro en 2024. Le produit ne connaît pas un succès et Tim Cook, le patron d’Apple, l’a d’ailleurs avoué à demi-mot. Il est certain que le prix élevé (3 999 euros en France) n’aide pas à toucher le grand public. Au-delà du prix, beaucoup de personnes ne trouvent pas un intérêt pour un usage régulier.