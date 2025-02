Une nouvelle mise à jour arrive sur iPhone et ce sera iOS 18.3.1. Apple la prépare en ce moment et sa disponibilité devrait être une réalité d’ici les prochains jours, voire les prochaines semaines.

MacRumors a repéré des iPhone tournant sous iOS 18.3.1 au niveau de ses visites. Cela signifie que des employés chez Apple testent la mise à jour. C’est une pratique assez courante, l’objectif est de s’assurer que tout fonctionne bien avant de proposer la mise à jour au public. En l’occurrence, le test concerne Safari et la visite de différents sites Internet.

Il n’y a pas encore d’informations sur les changements à retrouver avec iOS 18.3.1, mais il semble peu probable qu’Apple propose des nouveautés. La mise à jour viendra certainement corriger des bugs et potentiellement boucher des failles de sécurité.

Pour les nouveautés, il faudra attendre iOS 18.4. Et pour le coup, cette mise à jour va en avoir plusieurs, avec notamment le support d’Apple Intelligence en France et dans les autres pays de l’Union européenne, ainsi que le support du français et d’autres langues. Apple a déjà dit que son IA arrivera en Europe avec une mise à jour prévue en avril et il semblerait bien que ce soit iOS 18.4.

D’autre part, iOS 18.4 va inclure la nouvelle version de Siri qui se veut plus intelligente, de nouveaux emojis et la possibilité pour les Européens de définir des applications par défaut pour la cartographie et la traduction. Par exemple, il sera possible d’avoir Google Maps comme application par défaut pour les cartes plutôt que Plans d’Apple.