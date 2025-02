En mars dernier, Apple avait porté plainte contre Andrew Aude, un ancien ingénieur travaillant sur iOS, pour avoir divulgué des informations sensibles à des journalistes. Presque un an plus tard, cette plainte a été rejetée après un accord de règlement entre les deux parties, et l’ingénieur a présenté des excuses publiques.

Un accord entre Apple et l’ingénieur devenu leaker

Andrew Aude, qui avait rejoint Apple en 2016 en tant qu’ingénieur logiciel pour optimiser la performance des batteries, a été au cœur d’une série de fuites de données internes. Selon la plainte d’Apple, il a partagé avec des journalistes des informations confidentielles sur plusieurs produits et politiques de l’entreprise, dont l’application Journal avant sa sortie, des détails concernant le Vision Pro ainsi que des éléments relatifs à l’informatique spatiale.

La plainte affirmait que ces fuites avaient touché plus d’une demi-douzaine de projets d’Apple. En 2023, Andrew Aude a été licencié après la découverte de ces divulgations. L’affaire a cependant pris un tournant récemment à la suite d’un règlement.

Dans une déclaration publiée sur X (ex-Twitter), Andrew Aude a exprimé ses regrets :

J’ai passé près de huit ans en tant qu’ingénieur logiciel chez Apple. Pendant cette période, j’ai eu accès à des informations internes sensibles d’Apple, y compris des produits et des fonctionnalités qui n’étaient pas encore commercialisés. Mais au lieu de garder ces informations secrètes, j’ai commis l’erreur de les partager avec des journalistes qui couvraient l’entreprise. Je ne m’en suis pas rendu compte à l’époque, mais cette erreur s’est avérée profonde et coûteuse. Des centaines de relations professionnelles que j’avais mis des années à construire ont été ruinées. Ma carrière d’ingénieur logiciel, par ailleurs couronnée de succès, a déraillé, et il sera probablement très difficile de la reconstruire. La fuite n’en valait pas la peine. Je m’excuse sincèrement auprès de mes anciens collègues qui ont non seulement travaillé sans relâche sur des projets pour Apple, mais qui ont également travaillé dur pour les garder secrets. Ils méritaient mieux.

Le cas de cet ingénieur met en lumière les risques liés à la fuite d’informations sensibles. Pour autant, les leaks autour des produits Apple restent nombreux chaque année.