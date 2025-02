Apple a déployé depuis quelques jours macOS Sequoia 15.3.1 et iOS/iPadOS 18.3.1, ces deux versions apportant d’importantes corrections de sécurité. Plusieurs utilisateurs ont cependant signalé que la mise à jour réactivait automatiquement Apple Intelligence sur certains appareils où la fonctionnalité avait été précédemment désactivée. Des tests réalisés par le site MacRumors ont confirmé ce problème sur un Mac mini M4 Pro, tandis que les iPhone 16 Pro, iPhone 15 Pro et iPad Pro M4 ont conservé leur état désactivé. Le déclencheur principal de ce bug semble être un écran de bienvenue pour Apple Intelligence, ce dernier étant dépourvu d’une option « Configurer plus tard » ce qui oblige les utilisateurs à activer la fonctionnalité.

Cette réactivation automatique est d’autant plus problématique qu’Apple Intelligence nécessite jusqu’à 7 Go de stockage pour ses modèles d’IA en local. Pour rappe, avec macOS Sequoia 15.3 et iOS/iPadOS 18.3, Apple a fait de cette fonctionnalité une option par défaut, obligeant les utilisateurs à la désactiver manuellement sur les appareils compatibles. Ceux qui souhaitent maintenir Apple Intelligence désactivé doivent ainsi vérifier leurs paramètres après la mise à jour. Sur iPhone et iPad, l’option se trouve dans Réglages → Apple Intelligence & Siri, tandis que sur Mac, elle est accessible via Réglages Système → Apple Intelligence & Siri.