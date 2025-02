Lors d’un test de vitesse en conditions réelles mené par la chaine YouTube PhoneBuff, le Galaxy S25 Ultra de Samsung a nettement surpassé l’iPhone 16 Pro Max, chose qui n’était plus arrivée depuis de nombreuses années. Grâce à son Snapdragon 8 Elite surcadencé et ses 12 Go de RAM, le S25 Ultra a pris un avantage clair sur l’A18 Pro et les 8 Go de RAM de l’iPhone 16 Pro Max. Le test a ainsi mesuré le temps d’ouverture et de traitement des applications et dans ces conditions le Galaxy S25 Ultra a rapidement pris les devants sur les applications de productivité et a même conservé son avantage en montage photo et vidéo. Dans LumaFusion, un domaine où Apple excelle habituellement, le Galaxy a traité les vidéos 25% plus rapidement que son homologue Pro Max. C’est d’aillerus ce lourd écart sur LumaFusion qu permettra au Galaxy S25 Ultra de garder la tête jusqu’au bout du test, complété en 3 minutes et 3 secondes par le Galaxy, contre 3 minutes et 21 secondes pour l’iPhone 16 Pro Max.



Les excellents résultats du Galaxy S25 Ultra reposent sur plusieurs facteurs : un processeur Snapdragon 8 Elite surcadencé, un système de refroidissement 40% plus grand que sur le précédent modèle, et 4 Go de RAM supplémentaires, optimisant ainsi les performances sous Android 15 et One UI 7. Bien que les deux smartphones offrent une expérience utilisateur haut de gamme, le S25 Ultra affiche donc une puissance de traitement brute un peu supérieure. Ce passage en tête pourrait toutefois ne pas durer : l’iPhone 17 disposera en effet du processeur A19 Pro, basé sur le nouveau procédé 3 nm N3P de TSMC, qui promet une meilleure efficacité énergétique et une densité de transistors nettement accrue. De plus, tous les modèles d’iPhone 17 devraient intégrer un système de refroidissement par chambre à vapeur (comme sur le Galaxy S25 Ultra donc), ce qui pourrait aider les prochains iPhone 17/17 Pro à atteindre des pics de performances sans (trop) entamer l’autonomie du mobile.