Apple travaille sur des prototypes de robots, tant humanoïdes que non humanoïdes, dans le cadre de ses projets pour la maison connectée. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, ces projets sont encore au stade de la preuve de concept (POC) et pourraient ne pas aboutir avant plusieurs années.

2028, année des robots chez Apple ?

Kuo précise que même si Apple décide de poursuivre ces développements, la production de masse des robots ne devrait pas débuter avant 2028, voire plus tard. « Le délai entre la preuve de concept (POC) et le lancement formel varie. Compte tenu des progrès actuels et des cycles de développement habituels, la production en masse des robots d’Apple ne commencera probablement pas avant 2028 ou plus tard », explique-t-il. Il ajoute également qu’Apple a été relativement transparent sur ses recherches en robotique lors de cette phase, probablement pour attirer des talents dans ce domaine.

Apple a récemment créé un prototype de robot ressemblant à une lampe avec des mouvements réalistes. Pour sa part, Mark Gurman de Bloomberg avait précédemment indiqué qu’Apple développait un robot de table, équipé d’un écran similaire à celui d’un iPad et d’un bras robotique. Ce robot serait principalement contrôlé par Siri et Apple Intelligence. Il pourrait, par exemple, ajuster l’écran pour le positionner sur le visage d’un utilisateur lors d’un appel vidéo FaceTime. Gurman avait évoqué une sortie pour 2026 ou 2027. Mais Kuo n’est pas de cet avis et parle de 2028 au minimum.

Ce robot de table pourrait également constituer une version haut de gamme du futur hub domestique intelligent d’Apple, attendu pour cette année. Le prix de ce produit pourrait être d’environ 1 000 dollars selon les bruits de couloirs.