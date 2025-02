Une étude du cabinet Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) révèle que de plus en plus d’utilisateurs d’iPhone se séparent de leurs appareils à un âge plus jeune. En effet, 36 % des acheteurs d’iPhone au quatrième trimestre 2024 possédaient leur précédent modèle depuis deux ans ou moins, contre 31 % à la même période en 2023.

Les cycles de mise à niveau des iPhone se raccourcissent

En parallèle, le nombre d’utilisateurs qui conservent leurs téléphones pendant trois ans ou plus a diminué. Bien que l’étude ne précise pas si ces données concernent uniquement le marché américain ou l’ensemble du monde, CIRP se concentrant généralement sur les États-Unis, il est probable que ces tendances ne s’appliquent pas de la même manière dans d’autres régions où les offres des opérateurs et les prix sont différents.

Plusieurs facteurs pourraient expliquer cette évolution. Les offres de reprise des opérateurs (américains surtout) et les offres de financement incitent les utilisateurs à changer de téléphone au bout de deux ans. En outre, les ventes d’Apple ralentissant, il est possible que les acheteurs récents soient plus fidèles à la marque, tandis que ceux qui conservent leur appareil plus longtemps attendent un modèle avec une fonctionnalité incontournable ou une promotion attrayante.

Un autre facteur est Apple Intelligence… ou pas. Certaines études suggèrent que l’IA n’attire pas vraiment les utilisateurs d’iPhone, du moins pour les pousser à l’achat. Pour rappel, Apple Intelligence nécessite au moins l’iPhone 15 Pro.

Depuis un moment, Apple fait face à un défi : ses iPhone restent fonctionnels pendant plusieurs années, ce qui diminue l’urgence de les remplacer. L’entreprise a donc misé sur des évolutions, comme des améliorations de la caméra et des fonctionnalités basées sur l’IA, pour susciter l’envie de renouveler ses appareils.

Ainsi, si cette tendance de mises à niveau plus rapides se confirme, cela pourrait signifier que les efforts d’Apple pour rendre ses nouveaux modèles indispensables portent leurs fruits.