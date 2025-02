Disponible depuis hier 12 février, l’application Apple Vision Pro Fit (Lien App Store – Gratuit – iPhone) permet aux utilisateurs d’obtenir de chez eux les dimensions optimales des fixations de leur futur casque Vision Pro. Disponible dans tous les pays où le casque est vendu, l’app remplace ainsi l’ancien processus de mesure, qui nécessitait l’utilisation de l’application Apple Store. Les utilisateurs réalisent un scan de leur tête (similaire à la configuration de Face ID) en bougeant leur tête dans toutes les directions afin que la caméra TrueDepth de l’iPhone capture un modèle 3D. L’application comprend également un questionnaire sur la vision pour déterminer si des inserts optiques ZEISS sont nécessaires et permet de choisir la capacité de stockage préférée (256 Go, 512 Go ou 1 To) avant l’envoi d’un e-mail récapitulatif.

Bien que l’application soit conçue pour l’achat du casque via Apple, certains spéculent déjà que cette dernière pourrait indiquer que la firme de Cupertino a l’intention d’autoriser certains revendeurs tiers – comme Amazon ou Best Buy – à vendre le Vision Pro. Certains termes employés dans l’application suggèrent en outre que le casque est avant tout orienté vers un usage professionnel (certaines instructions permettent de transférer les détails de la commande à un acheteur d’entreprise). Les utilisateurs peuvent télécharger l’application Apple Vision Pro Fit depuis l’App Store (iOS 16.0 ou une version ultérieure).