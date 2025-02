Depuis trois ans maintenant, Apple est sous « surveillance » en Allemagne en raison d’une plainte antitrust concernant sa fonctionnalité App Tracking Transparency (ATT). Ce dossier brûlant vient de se mettre à jour, et les nouvelles ne sont pas très favorables à Apple : le Bundeskartellamt, l’autorité allemande de la concurrence, vient en effet de publier une évaluation juridique préliminaire qui conclut que l’ATT impose des règles de confidentialité plus strictes aux applications tierces tout en permettant aux propres applications d’Apple de suivre plus librement l’activité des utilisateurs. L’autorité estime que cette pratique pourrait enfreindre les lois allemandes et européennes sur la concurrence, notamment l’article 19a(2) de la loi allemande sur la concurrence et l’article 102 du TFUE. Apple doit désormais répondre à ces accusations avant toute action supplémentaire.

A noter que malgré les plaintes des annonceurs concernant l’ATT et son impact sur la publicité numérique, des plateformes majeures comme Meta se sont adaptées et ont même renforcé leurs capacités de ciblage publicitaire. Grâce à des solutions basées sur l’intelligence artificielle, Meta a affiné ses stratégies publicitaires pour être plus précises sans dépendre du suivi traditionnel des applications tierces. Ce changement a atténué l’impact global de l’ATT sur les grands annonceurs, recentrant ainsi les préoccupations antitrust sur l’avantage concurrentiel d’Apple plutôt que sur une perturbation de l’ensemble du secteur.