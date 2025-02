Apple TV+ vient d’acquérir les droits de High Wire, un thriller de l’auteure à succès Candice Fox, l’objectif étant bien sûr d’en faire une série. Le projet sera produit par Scott Free, la société de prod de Ridley Scott, dans le cadre de son accord de « premier regard » avec Apple TV+ (en d’autres termes, Apple TV+ peut jeter un œil sur les projets de Scott Free et décider de racheter les droits avant ses concurrents). Simonne Overend sera productrice exécutive. A noter que le projet est phase de développement et n’a pas encore scénariste. Publié au mois de septembre 2024, le roman suit Harvey Buck, un ancien soldat traversant l’outback australien pour rejoindre sa petite amie mourante. En chemin, il prend en stop Clare Holland, une voyageuse en panne, mais tous deux sont pris en embuscade et contraints de porter des vestes piégées avant d’être forcés à exécuter une série de missions dangereuses sous la menace d’une explosion.

Scott Free possède un impressionnant palmarès, dont notamment la production de Gladiator II, qui a rapporté plus de 461 millions de dollars au box office mondial, ainsi que le film Alien: Romulusou bien encore la série Apple TV+ Prime Target (disponible depuis peu dans le service). La boite de prod travaille également sur The Dog Stars, une adaptation post-apocalyptique avec Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin et Guy Pearce. Deux autres séries Apple TV+ font aussi partie des prochains projets de Scott Free, Echo Valley et Dope Thief .