Le Vision Pro va bientôt devenir un peu plus intéressant, avec le casque qui va ajouter le support d’Apple Intelligence, d’une application de contenu spatial et un nouveau mode Invité, selon les informations de Bloomberg. Ce sera disponible avec visionOS 2.4.

Apple Intelligence en approche sur le Vision Pro

Lors de la présentation d’Apple Intelligence en juin 2024, Apple avait indiqué que son IA serait disponible sur iPhone, iPad et Mac, mais n’avait pas évoqué d’autres supports. Aujourd’hui, on apprend que le Vision Pro va y avoir droit et ce sera bientôt, puisque la bêta de visionOS 2.4 doit être disponible dans quelques jours. La version finale doit être disponible en avril.

Quelles seront les fonctionnalités ? Essentiellement les mêmes qui existent déjà sur iPhone et Mac. Il y aura les outils d’écriture, Genmoji pour générer un emoji, Image Playground pour générer des images et l’intégration de ChatGPT. Et comme sur les autres appareils, l’IA fonctionnera en local plutôt qu’utiliser des serveurs. Ce sera possible parce que le Vision Pro embarque la puce M2 et 16 Go de RAM.

De plus, la logique voudrait que l’IA sur le casque soit également disponible dans les pays de l’Union européenne et dans plusieurs langues (dont le français). La raison est qu’Apple a déjà dit que son IA arrivera en Europe au mois d’avril et que visionOS 2.4 (et iOS 18.4) doit justement sortir en avril pour ce qui est de la version finale.

Une app pour le contenu spatial et du nouveau pour le mode Invité

Outre Apple Intelligence, le Vision Pro va accueillir une nouvelle application pour voir du contenu spatial adapté pour le casque. Il y aura notamment des images 3D et des panoramas qui viennent de partenaires. Dans un registre similaire, Apple proposera le 21 février une nouvelle vidéo immersive en lien avec le surf arctique au sein de son application Apple TV.

Enfin, Apple va proposer une nouvelle version du mode Invité qui permettra de contrôler le processus de configuration de l’utilisateur à l’aide d’un iPhone. Sur le téléphone, l’utilisateur du Vision Pro pourra décider des applications auxquelles il souhaite que l’utilisateur invité ait accès. Auparavant, ce processus devait se dérouler sur le casque lui-même.