C’est donc après demain qu’Apple va probablement dévoiler l’iPhone SE de quatrième génération. Tim Cook a confirmé le rendez-vous il y a quelques heures à peine, mais certains se demandent déjà si l’iPhone SE 4 sera le seul invité au bal de cette keynote. Cette interrogation est plutôt légitime et les prétendants sont même assez nombreux. Reste que si annonces secondaires il y a, ces dernières resteront probablement de moindre envergure que l’iPhone SE 4.

Get ready to meet the newest member of the family. Wednesday, February 19. #AppleLaunch pic.twitter.com/0ML0NfMedu — Tim Cook (@tim_cook) February 13, 2025

Dans la liste des annonces très peu probables, on peut directement placer la preview d’iOs 18.4, dont la disponibilité de la bêta est pressentie pour la semaine prochaine, ou bien encore la nouvelle option de coloris pour l’iPhone 16. Une mise à jour hardware des iPad (A17 pro ou A18) et iPad Air (M3 ou M4) pourrait en revanche trouver sa place lors de cet évènement, et l’on se doute qu’Apple en fera aussi des caisses sur sa première puce modem « maison » intégrée à l’iPhone SE 4 (et peut-être à de nouveaux iPad, qui sait ?). Autres rumeurs piochées ça et là, l’annonce d’un Magic Keyboard redesigné pour l’iPAd Air, un nouveau MacBook Air (peu probable là encore), et même un AirTag de seconde génération (le teasing de Tim Cook semble donner un indice en ce sens). Des nouveautés seraient aussi annoncées pour le Vision Pro durant ce mois de février, mais pas à priori durant la keynote du 19. Faites vos jeux…