Apple a récemment déposé un brevet en Europe qui détaille un système permettant à un clavier physique de fonctionner à la fois en mode classique (pour frapper les touches) ou en mode gestuel. Le système utilise un suivi des mains basé sur la vision pour détecter si l’entrée de l’utilisateur doit être interprétée comme une frappe ou un geste. En mode frappe, l’entrée est basée uniquement sur les touches pressées, tandis qu’en mode suivi de geste/ »Touch », les données visuelles provenant de la position de la main de l’utilisateur par rapport au clavier aident à déterminer l’entrée effectuée. Un geste spécifique ou une combinaison de touches peut déclencher la transition entre ces deux modes, ouvrant ainsi la voie à une interface utilisateur totalement flexible.

Le brevet précise qu’un mode de suivi peut être activé soit par la détection visuelle du geste de l’utilisateur, soit par une entrée provenant du clavier lui-même. Ce clavier bi-mode utilise des caméras et des capteurs, tels que des capteurs de profondeur, afin de capturer les données nécessaires pour déterminer les mouvements de la main de l’utilisateur. Par exemple, un simple balayage ou un toucher sur une partie spécifique du clavier pourra provoquer le passage en mode suivi de geste. Cette approche est conçue pour offrir plus de polyvalence en utilisant à la fois des entrées physiques et gestuelles, permettant une expérience utilisateur innovante qui combine la frappe et le suivi des mains. Quant à savoir si ce type de technologie arrivera un jour sur un MacBook commercialisé, c’est une toute autre histoire…