Le prochain iPhone « abordable » d’Apple pourrait finalement ne pas s’appeler iPhone SE 4. Le journaliste Mark Gurman de Bloomberg laisse en effet entendre qu’un changement de nom n’est pas seulement possible mais probable. Dans sa dernière newsletter Power On, Gurman revient sur le récent teaser de Tim Cook publié sur les réseaux sociaux, un teaser qui mentionne un « nouveau membre de la famille », suggérant peut-être qu’Apple considère cet appareil comme une nouveauté plutôt qu’une simple continuation de la gamme SE. Cette affirmation corrobore certaines fuites précédentes (jugées alors peu fiables) indiquant que le téléphone pourrait être nommé « iPhone 16E » ou une autre variante comme « iPhone 16e » ou « iPhone 16 SE ». Bien que Gurman n’ait pas confirmé le nouveau nom de l’iPhone SE 4, le journaliste estime qu’un changement serait plus que logique étant donné les nombreuses améliorations apportées à ce modèle.

L’iPhone SE 4/iPhone 16E devrait en effet adopter le design de l’iPhone 14, ainsi qu’un écran OLED de 6,1 pouces, Face ID, un bouton Action et d’importantes améliorations internes, notamment le premier modem 5G conçu par Apple, 8 Go de RAM et la puce A18 de la gamme iPhone 16. Ces choix techniques marquent une rupture très nette avec les modèles SE précédents, qui réutilisaient généralement des composants « anciens » ou des gammes précédentes d’iPhone. L’intégration de la puce A18 signifie également que cet iPhone abordable pourra prendre en charge Apple Intelligence et offrira des performances proches d’un modèle haut de gamme pour un prix qui devrait avoisiner les 500 dollars. Vivement le 19 qu’on en sache un peu plus…