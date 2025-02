Doit-on s’attendre à un abonnement plus cher pour Apple Music à l’avenir ? C’est possible. Bloomberg rapporte que c’est en réflexion chez Apple. Il en va de même du côté d’Amazon Music.

Un 4e abonnement Apple Music plus cher ?

En l’état, Apple Music propose trois abonnements. Il y a l’offre standard à 10,99€/mois. On retrouve ensuite l’abonnement familial (jusqu’à 6 personnes) pour 16,99€/mois et l’abonnement étudiant à 5,99€/mois. Le point positif est que chaque abonnement inclut toutes les fonctionnalités, dont l’accès à tout le catalogue du service de streaming musical, les paroles, zéro publicité, l’accès à l’application Apple Music Classical ou encore l’écoute sans perte (lossless) avec le Dolby Atmos.

De son côté, Spotify prépare une nouvelle offre « Music Pro » qui coûtera 6 dollars par mois (en plus de l’abonnement actuel) pour donner accéder à l’écoute sans perte. Mais pour pousser les abonnés à prendre l’option, Spotify prévoit d’autres éléments, dont des places de concerts et des outils pour modifier des musiques existantes. La disponibilité doit se faire dans quelques mois.

Apple veut encore augmenter son chiffre d’affaires

Comme dit précédemment, Apple Music inclut déjà l’écoute lossless avec le Dolby Atmos dans ses offres existantes. Mais le service de streaming réfléchit malgré tout à une offre plus chère avec d’autres fonctionnalités. Celles-ci ne sont pas encore connues.

L’abonnement plus cher d’Apple Music est encore au stade embryonnaire, suggérant qu’il faudra attendre un petit moment avant qu’il voit éventuellement le jour. Cela montre en tout cas qu’Apple cherche à gonfler son chiffre d’affaires pour la partie des services. Ces derniers (Apple Music, App Store, abonnements iCloud, etc) ont généré 26,340 milliards de dollars au précédent trimestre, en hausse de 13,94 % sur un an.

De plus, Apple envisage aussi d’ajouter des publicités dans son application Plans sous forme de recherches sponsorisées, là encore pour augmenter ses revenus.