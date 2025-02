Voilà qui est étonnant : un sous-traitant gouvernemental, FSR Consulting LLC (opérant sous le nom de Cirrus Systems), a tenté d’acheter des boitiers Graykey, un outil « judiciaire » utilisé par les forces de l’ordre pour contourner la sécurité des appareils iOS et Android (et surtout iOS au vu de la qualité du verrouillage de l’iPhone). De manière très surprenante, au lieu de contacter Magnet Forensics, le distributeur officiel de Graykey, l’entreprise aurait envoyé un e-mail aux journalistes de 404Media pour demander un devis. L’e-mail, dont la formulation était de plus particulièrement maladroite, demandait l’obtention de 4 licences Graykey avec des capacités judiciaires complètes pour les derniers modèles d’iPhone. L’utilisateur final de l’outil était spéficié comme étant le Washington Headquarters Services, une agence du Département de la Défense. A noter que Cirrus Systems collabore déjà avec plusieurs agences gouvernementales, notamment le Département de la Justice et le Département du Commerce, ce qui rend cette démarche encore plus inhabituelle.

Cette situation pour le moins étrange soulève des interrogations sur l’identité réelle de l’expéditeur de l’e-mail. 404Media ayant précédemment publié des articles sur Graykey en novembre 2024, le commanditaire aurait pu être emmené à penser que les journalistes avaient accès à cet outil. Les agences gouvernementales passent généralement leurs commandes via des fournisseurs agréés, mais cet incident illustre les tensions persistantes entre le gouvernement US et les géants technologiques comme Apple. La firme de Cupertino renforce constamment la sécurité des iPhone pour empêcher les accès non autorisés, tandis que des outils comme Graykey et Cellebrite cherchent au contraire à contourner ces protections. On rappellera aussi qu’Apple a toujours refusé les demandes gouvernementales visant à intégrer des portes dérobées dans ses produits, y compris les sollicitations récentes du renseignement britannique comme cela a été dévoilé un peu plus tôt cette année.