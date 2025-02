L’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a publié un rapport préliminaire suggérant que les règles d’Apple concernant les navigateurs Web sur iPhone limitaient l’innovation des développeurs d’applications. Ce rapport est venu s’ajouter à une demande d’Apple adressée à la CMA, où l’entreprise a exprimé ses réserves concernant les implications de cette régulation. Depuis, la CMA a détaillé les positions des deux parties après une rencontre avec la firme de Cupertino.

Apple et le Royaume-Uni ne sont pas d’accord

Le principal point de friction réside dans les mesures correctives que la CMA entend imposer, similaires à celles du Digital Markets Act (DMA) de l’Union européenne. L’objectif est de remédier à ce que la CMA considère comme des pratiques anticoncurrentielles. Cependant, Apple réfute fermement cette approche. Selon la marque, il n’y a pas de problème de concurrence sur iOS. Apple remet également en question la légalité des mesures proposées. Dans ses écrits, la société indique : « La CMA ne peut simplement spéculer que les caractéristiques du marché « pourraient » avoir de tels effets ». Elle critique également l’accent mis par la CMA sur des plaintes jugées obsolètes et non fondées, minimisant l’importance des besoins des consommateurs en matière de sécurité et d’expérience utilisateur.

Pour Apple, il y a déjà une concurrence suffisante entre les navigateurs mobiles sur iOS et la situation actuelle satisfait à la fois les développeurs et les utilisateurs. Le fabricant part du principe que les règles du Royaume-Uni vont avoir un impact négatif sur les navigateurs mobiles.

La CMA, quant à elle, n’a pas encore publié son rapport final, bien qu’il soit prévu pour février ou mars 2025. En fonction des conclusions de l’enquête, le Royaume-Uni pourrait voir l’introduction de magasins d’applications tiers, si la CMA choisit de ne pas tenir compte des arguments d’Apple.