Apple vient de proposer au téléchargement la mise à jour iOS 18.3.1 pour l’iPhone 16e. Elle arrive le même jour où le fabricant a annoncé son tout nouveau smartphone et quelques jours après les autres iPhone et iPad.

iOS 18.3.1 pour l’iPhone 16e a pour numéro de build 22D8075, là où la version pour les autres modèles sortie il y a quelques jours a pour numéro de build 22D72. La différence est certes notable entre les deux, mais il ne faut pas pour autant s’attendre à des nouveautés particulières. En effet, Apple a simplement fait le nécessaire pour adopter la mise à jour au nouvel iPhone.

Autre petite précision : l’iPhone 16e a pour identifiant iPhone17,5. En comparaison, l’iPhone 16 est numéroté iPhone17,3. C’est iPhone17,4 pour l’iPhone 16 Plus, iPhone17,1 pour l’iPhone 16 Pro et iPhone17,2 pour l’iPhone 16 Pro Max.

Si vous voulez télécharger iOS 18.3.1 pour l’iPhone 16e, cliquez ici. Pour rappel, la mise à jour vient boucher une faille de sécurité.

Apple a annoncé son nouveau smartphone aujourd’hui avec plusieurs changements par rapport à l’iPhone SE 3. On retrouve un changement de design pour reprendre celui des récents smartphones d’Apple, notamment l’écran OLED qui occupe presque toute la surface et Face ID. Il y a également la puce A18, le support d’Apple Intelligence, un port USB-C et C1 qui est le premier modem 5G d’Apple. Plus d’informations sont à retrouver sur cet article détaillé.