L’iPhone continue de progresser sur la région du Moyen-Orient… tout du moins dans le top 10 des plus gros vendeurs. Si l’on en croit en effet les chiffres de Canalys, les ventes d’iPhone ont été relativement stables sur le quatrième trimestre 2024, ces dernières progressant seulement de 4%. Apple reste scotché à 15% de parts de marché et à des ventes avoisinant les 1,8 millions d’iPhone écoulés sur la période. Malgré ce sur-place, la firme californienne profite du coup de mou de Xiaomi (-10%) pour passer de la quatrième à la troisième place du classement (14% de Pdm pour Xiaomi sur le Q4). Et comme TRANSSION accuse aussi le coup (-14% de ventes sur le Q4), la firme de Cupertino se rapproche mécaniquement de la seconde place, 100 000 ventes à peine séparant désormais TRANSSION d’Apple.

Loin au dessus du groupe des poursuivants, Samsung règne en maitre sur ce marché avec une part de marché de 31% correspondant à 3,8 millions de Galaxy écoulés. Le géant sud-coréen progresse même de 8% sur la période, sa part de marché étant de 29% sur le Q4 2023. L’arrivée de l’iPhone 16 SE devrait booster les chiffres du côté d’Apple, et cette fois, sans que la firme californienne n’ait à profiter d’un coup de moins bien de ses concurrents directs.