Quelle sera la taille de l’écran de l’iPhone 17 Air ? Jusqu’à présent, les rumeurs parlaient d’une surface de 6,6 pouces. Mais une nouvelle information suggère que ce sera 6,7 pouces.

L’écran de 6,6 pouces pour l’iPhone 17 Air avait été évoqué par Ross Young. Cet analyste est spécialisé dans les écrans et a généralement de bonnes informations dans le domaine. Il avait parlé de cette taille en mai 2024, il y a presque un an maintenant. Jeff Pu, un autre analyste, a lui aussi évoqué 6,6 pouces et son information remonte au mois d’octobre.

Mais aujourd’hui, le leaker Jon Prosser a indiqué lors de son podcast Recycle Bin que l’iPhone 17 Air aura un écran de 6,7 pouces. Jon Prosser a déjà eu de bonnes informations dans le passé, mais il s’est également trompé à quelques reprises. Difficile donc de savoir ici si sa source est bonne. Néanmoins, il est bon de noter que le début de chaque année marque l’ultime moment pour finaliser les plans des nouveaux iPhone. Il se peut donc qu’Apple ait d’abord envisagé un écran de 6,6 pouces avant de finalement choisir définitivement 6,7 pouces.

Une autre information concerne la finesse. L’analyste Ming-Chi Kuo a indiqué le mois dernier que l’iPhone 17 Air aura une épaisseur de 5,5 mm. Pour sa part, Jon Prosser parle d’une épaisseur de 5,64 mm pour le nouveau smartphone.

Il faut s’attendre à ce que les détails deviennent un peu plus précis au fil des mois, au moment où la production va débuter. En tout logique, Apple annoncera l’iPhone 17 Air en septembre, aux côtés des autres modèles.