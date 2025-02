Le MacBook Air M4 doit arriver au mois de mars et Apple prépare dès maintenant ses équipes afin qu’elles soient prêtes pour le lancement, selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg.

Apple a commencé à préparer ses équipes de marketing, de vente et de distribution au lancement du MacBook Air M4 pour mars. Il y a aussi le fait que le stock de la génération actuelle avec la puce M3 commence à être limité dans certains Apple Store, du moins aux États-Unis. Il s’agit d’un signe confirmant qu’Apple fait le nécessaire pour écouler le stock existant afin de préparer à l’arrivée d’un nouveau modèle.

Il ne faut pas s’attendre à de grands changements pour le MacBook Air. Le nouveau Mac portable va avoir le droit à la puce M4 pour plus de puissance. Mais à part ça, il n’y aurait pas de différences significatives par rapport au modèle existant avec la puce M3. Le design ne devrait pas changer et on retrouvera toujours des écrans de 13 et 15 pouces.

Apple va peut-être en profiter pour proposer du Thunderbolt 4, une webcam compatible avec la fonction Cadre centré ou encore l’option du verre nano-texturé comme pour l’écran du MacBook Pro M4. Mais cela ne reste que des hypothèses ici.