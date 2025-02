Voilà qui pourrait augmenter le nombre d’utilisateurs de certains services d’Apple : la firme indienne Bharti Airtel et Apple ont en effet conclu un partenariat visant à offrir Apple TV+ et Apple Music aux clients d’Airtel en Inde. Les abonnés à l’offre Home Wi-Fi à partir de 999 Roupies (11 euros) bénéficieront d’un accès exclusif à Apple TV+, et pourront même diffuser du contenu du service sur plusieurs appareils. De plus, les clients postpayés avec des forfaits similaires recevront six mois gratuits à Apple Music, le service d’Apple proposant une très vaste bibliothèque de musique indienne et internationale. Potentiellement, ce sont ainsi des dizaines de millions de personnes qui pourraient basculer sur Apple Music ou Apple TV+.

Avec cette collaboration, Airtel renforce son écosystème de divertissement, le média ayant déjà signé nombre de partenariats avec Amazon Prime, Netflix, ZEE5 ou bien encore Jio Hotstar, et consolide du mêlme coup sa place de leader du divertissement numérique en Inde. On ne sait pas encore cependant si cette offre sera aussi proposée aux marchés internationaux où Airtel opère, notamment en Asie du Sud et en Afrique.