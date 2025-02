Mike Gomez, un habitant du Texas, avait principalement acheté une Apple Watch pour suivre ses entraînements et ses dépenses caloriques… avant de rapidement découvrir le potentiel salvateur de sa nouvelle smartwatch. En janvier, l’appareil a alerté Mr Gomez à plusieurs reprises d’un rythme cardiaque élevé puis d’une fibrillation auriculaire (Afib), une condition pouvant entraîner de graves complications comme un AVC, une insuffisance cardiaque voire un infarctus. N’ayant aucun symptôme apparent, Gomez a pris ces alertes au sérieux et a consulté un médecin, qui a confirmé qu’il était en fibrillation auriculaire avancée. « Faites tout ce que vous pouvez pour être au meilleur de votre forme, » a déclaré Gomez à la chaine Fox 7 Austin. « Que ce soit en achetant une montre connectée ou en allant marcher, faites ce que vous pouvez, car on ne sait jamais de quoi demain sera fait. »

Au-delà du suivi cardiaque, l’Apple Watch dispose d’autres fonctionnalités de santé comme la détection des accidents, une fonction qui a récemment permis de sauver un homme piégé dans une voiture qui venait de se retourner dans une piscine. Le CEO d’Apple en personne, Tim Cook, a raconté il y a peu comment la montre avait sauvé la vie de son père. Siri a aussi joué un rôle clé dans des situations d’urgence, notamment lorsqu’une victime d’AVC en Floride a utilisé l’assistant vocal pour appeler à l’aide après être restée immobilisée pendant deux jours. S’il y a bien une raison « utile » entre toutes de se procurer une Apple Watch…