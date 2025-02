Free propose une mise à jour de son application OQEE pour Apple TV avec une nouvelle version du lecteur vidéo.

La mise à jour du lecteur vidéo d’OQEE sur Apple TV permet notamment d’avoir une interface revue, le contrôle du direct amélioré et un accès simplifié aux différentes fonctionnalités. Le fournisseur d’accès propose la vidéo ci-dessous pour dévoiler le résultat :

Le player de votre Apple TV se fait une beauté 💄 Profitez d’un contrôle du direct et d’un accès aux fonctionnalités simplifiés 🙏 pic.twitter.com/I9zg6JwXhL — OQEE by Free (@OQEEbyFree) February 24, 2025

OQEE est l’application TV développée par Free pour tous les abonnés Freebox (voir les différentes offres ici) avec service de télévision et les abonnés mobiles avec le forfait 5G ou Série Free. Elle permet de regarder les chaînes de télévision en direct et d’accéder aux services de replay. Il y a également certaines fonctionnalités, dont le contrôle du direct, le start-over (le fait de revenir au début d’un programme qui a déjà commencé), les favoris, la possibilité d’enregistrer des programmes, le support d’AirPlay/Chromecast et plus encore.

L’application OQEE de Free est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store. Elle est également disponible sur d’autres supports, dont l’iPhone, l’iPad et l’Apple Vision Pro.