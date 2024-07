Ce 12 juillet marque la disponibilité de l’Apple Vision Pro en France et plusieurs applications françaises sont disponibles, dont OQEE de Free. Il est ainsi possible de regarder les chaînes de télévision avec le casque.

OQEE est l’application TV développée par Free pour tous les abonnés Freebox avec service de télévision et les abonnés mobiles avec le forfait 5G. Elle permet d’accéder à plus de 230 chaînes en direct, à de nombreux services de replay et à du contenu à la demande.

Dans un communiqué, Free indique :

Avec OQEE sur le Vision Pro, les abonnés pourront profiter d’une expérience immersive en ultra-haute résolution. Ils bénéficieront ainsi des meilleurs programmes de sport, cinéma, séries, info, musique et bien plus encore dans des conditions uniques et où qu’ils soient. L’application OQEE offre aux abonnés Free une liberté totale pour accéder à leurs contenus TV grâce à des fonctionnalités comme le contrôle du direct, le start-over pour reprendre un programme depuis le début, et la reprise de lecture. Les abonnés Freebox peuvent également enregistrer leurs programmes, jusqu’à 320 heures d’enregistrement incluses selon leur offre, permettant ainsi de les visionner à tout moment.

D’autres éléments sont mis en avant, dont l’accès à OQEE Ciné qui donne accès à un catalogue de films. Le catalogue compte plus de 500 programmes.

Si vous avez une Freebox ou un forfait Free Mobile 5G, ainsi que l’Apple Vision Pro, alors vous pouvez télécharger dès maintenant l’application OQEE sur l’App Store.