Le président américain Donald Trump a exprimé son opposition aux politiques de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI) d’Apple, incitant l’entreprise à les supprimer complètement. Cette déclaration survient après que les actionnaires de la société ont voté pour maintenir ces initiatives lors de l’assemblée générale annuelle qui a eu lieu hier. Ce vote a été perçu comme un indicateur des opinions des actionnaires sur la valeur des programmes DEI, qui ont gagné en importance après le mouvement Black Lives Matter en 2020.

Donald Trump s’attaque aux règles DEI d’Apple

Dans un message publié sur son réseau social Truth Social, Donald Trump a écrit : « Apple devrait se débarrasser des règles DEI, pas simplement les ajuster. DEI était une supercherie qui a été très mauvaise pour notre pays. DEI est terminé !!! ». Le président américain a critiqué ces programmes, les qualifiant de discriminatoires et suggérant que le département de la Justice des États-Unis pourrait enquêter sur leur légalité.

Les critiques des politiques DEI soutiennent que les changements législatifs récents pourraient entraîner une augmentation des poursuites pour discrimination si des entreprises comme Apple persistaient dans ces initiatives. En réponse, Apple a affirmé avoir mis en place une surveillance active pour limiter les risques juridiques. Le patron d’Apple, Tim Cook, a ajouté lors de la réunion des actionnaires que « la force d’Apple a toujours reposé sur l’embauche des meilleurs talents et la création d’une culture de collaboration où les personnes d’horizons divers se réunissent pour innover ».

Cependant, Tim Cook a précisé que l’entreprise pourrait devoir adapter ses politiques pour se conformer à l’évolution du cadre juridique, tout en réaffirmant que les valeurs de dignité et de respect pour tous resteraient intactes. « Au fur et à mesure que le paysage juridique autour de ces questions évolue, il se peut que nous devions procéder à certains changements pour nous conformer, mais notre ligne directrice de la dignité et du respect de chacun et notre travail à cette fin ne faibliront jamais », a-t-il indiqué.